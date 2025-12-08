Slušaj vest

Fond PIO Republike Srpske potvrdio je da danas počinje isplata novembarskih penzija.

Iz Fonda podsećaju da je isplatom penzije za novembar obuhvaćeno ukupno 293.212 korisnika prava.

Od toga, 235.171 u Republici Srpskoj, a van je njih 58.041.

Za ove namene obezbeđeno je ukupno 166,18 miliona konvertibilnih maraka neto, odnosno 168,18 bruto.

Prosečna penzija iznosi 652,8 KM i čini 41,87% prosečne plate.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 656,55 KM i čini 42,11% prosečne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosečna penzija za novembar iznosi 981,91 KM, što čini 62,98% od prosečne plate u Srpskoj.

Iznos najviše penzije za novembar u Republici Srpskoj je 3.547 KM, što je skoro 11 puta više od minimalne.

Konvertibilne marke Foto: Shutterstock

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2025. godine, iznosio je 133,61 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za novembar čine starosne penzije sa 64,27%, porodične sa 23,81%, invalidske sa 11,87% i ostala prava sa 0,05%.

Minimalna penzija u Srpskoj iznosi 330 KM.

Dve penzije u decembru

Još prošlog meseca najavljeno je da će u decembru biti isplaćene dve penzije.

Banjalučka TV navodi da će novembarska biti isplaćena danas, dok će decembarska biti isplaćena krajem meseca.

Iz Ministarstva finansija Srpske objašnjeno je da će decembarska penzija biti isplaćena ranije kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vreme dobila mesečna primanja.

Rast od Nove godine

U januaru naredne godine doći će do redovnog usklađivanja penzija, čime će one biti uvećane za 6,25 odsto.

Predsednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović izrazio je zadovoljstvo zbog najavljenog rasta penzija, ali i nadu da će se tokom naredne godine iznaći način da dođe i do novog vanrednog usklađivanja.

Ovo je deveto redovno usklađivanje penzija od 2013. godine, od kada je bilo i 14 vanrednih usklađivanja.