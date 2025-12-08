Slušaj vest

Luiđi Soreka, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, oglasio se povodom neusvajanja evropskih zakona na današnjoj sednici Saveta ministara BiH.

"Današnja neuspešna sednica Saveta ministara još je jedna propuštena prilika za Bosnu i Hercegovinu da napravi napredak ka budućnosti u Evropskoj uniji. Stav Evropske unije je jasan — želimo da Bosna i Hercegovina postane deo naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, Bosna i Hercegovina mora da ispuni potrebne kriterijume. Ne možemo želeti članstvo u Evropskoj uniji za ovu zemlju više nego što to žele njene vlasti", rekao je Soreka.

On je izjavio da prozor mogućnosti za napredak BiH ka Evropskoj uniji možda neće trajati zauvek.