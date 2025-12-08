Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o EXPO

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara Staša Košarac istakao je da će na novom graničnom prelazu Gradiška biti otežan protok robe, ukoliko hrvatska strana ne uspostavi inspekcijske službe koje su neophodne da bi to bio prelaz prve kategorije.

Košarac je napomenuo da, prema statistici, više od 90 odsto robe koja podleže fitosanitarnoj i veterinarskoj kontroli ide preko starog graničnog prelaza Gradiška.

"Naš zadatak je da utičemo na povećanje spoljnotrgovinskog obima poslovanja kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Smatramo da je tržište zapadnoevropskih zemalja važno, a to kaže i statistika", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu, nakon okruglog stola o temi "Granični prelazi u funkciji privrede BiH", koji organizuje Spoljnotrgovinska komora BiH.

On je naglasio da sa hrvatskom stranom treba pregovarati i o drugim graničnim prelazima prve kategorije.

Mešovita komisija stavlja ovu tačku na dnevni red do polovine januara

Navodeći da postoje granični prelazi gde hrvatska strana želi da uspostavi inspekcijsku kontrolu, Košarac je izrazio uverenje da će mešovita komisija polovinom januara to staviti na dnevni red.

Košarac je rekao da je 29. oktobra prošle godine obavestio evropskog ambasadora Luiđija Soreku o problemu graničnog prelaza Gradiška, te ambasadora Hrvatske, od kojeg nije dobio odgovor.

"Mislim da nas EU i oni koji je čine treba da doživljavaju partnerima, da sa nama razgovaraju, a ne da budemo puki izvršioci ambicija", dodao je Košarac.

On je istakao da nema razloga da bilo ko osporava usvajanje izmene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH kako bi ljudi mogli da budu raspoređeni na graničnom prelazu Gradiška.

"Napori predsednika Dodika, Vlade Republike Srpske i srpskih predstavnika u institucijama BiH bili su jako vidljivi kada je reč o graničnom prelazu Gradiška", rekao je Košarac.