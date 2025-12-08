Slušaj vest

Akcija italijanskih karabinjera s ciljem pronalaženja osoba kojima je izdata mera pritvora od strane istražnog sudije Okružnog sudije u Veneciji je u punom jeku, a na meti je grupa od 23 ženske osobe, među kojima ima najviše devojaka poreklom iz Bosne i Hercegovine.

Kako prenose italijanski mediji, reč je o kriminalnoj mreži koja se bavi džeparenjemu istorijskom centru Venecije, gde je i najviše turista.

Istraga, koju je koordiniše republičko tužilaštvo, odeljenje u Veneciji, omogućila je da se razotkrije kriminalna grupa specijalizovana za serijsko izvršavanje krađa. Mediji prenose da je reč o devojkama iz BiH, romske nacionalnosti, ali da ima i državljanki Hrvatske.

Pre dva dana karabinjeri, uz podršku vojnika iz stanice Đenova San Frutuoso, identifikovali su i podvrgli merama zabrane boravka u provinciji Venecija jednu ženu od 31 godinu i jednu od 25 godina, obe koje su prethodno izbegle izvršenje mere pritvora.

Dve mlade žene spadale su među 23 osobe protiv kojih su mere pritvora određene 10. novembra u Veneciji i drugim italijanskim gradovima, u okviru iste istrage.

Tom prilikom, deo osumnjičenih je nedostupan vlastima, što je zahtevalo nastavak potrage na nacionalnom nivou.