"Zijad Krnjić fizički je zaustavio put ka Evropskoj uniji" izjavila je danas Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH.

Ona je podsetila da je auto-put od Doboja do Gradiške izgrađen, kao i most na Savi, ali da je otvaranje graničnog prelaza zaustavljeno.

Cvijanović je na platformi X navela da je to urađeno odlukom jednog čoveka i destruktivnom politikom koju on predstavlja.

Zijad Krnjić, ekspert Vlade FBiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ponovo je oborio pravilnik i tako još jednom potvrdio da nije za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

Granični prelaz trebalo je da bude zvanično otvoren sutra, 11. decembra.

(Kurir.rs/Nezavisne)

