ŽELJKA CVIJANOVIĆ: Zijad Krnjić fizički zaustavio put ka Evropskoj uniji
"Zijad Krnjić fizički je zaustavio put ka Evropskoj uniji" izjavila je danas Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH.
Ona je podsetila da je auto-put od Doboja do Gradiške izgrađen, kao i most na Savi, ali da je otvaranje graničnog prelaza zaustavljeno.
Cvijanović je na platformi X navela da je to urađeno odlukom jednog čoveka i destruktivnom politikom koju on predstavlja.
Zijad Krnjić, ekspert Vlade FBiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ponovo je oborio pravilnik i tako još jednom potvrdio da nije za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.
Granični prelaz trebalo je da bude zvanično otvoren sutra, 11. decembra.
