Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković posetiće danas Banjaluku, potvrdila je Vlada Hrvatske, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Plenković će se u samostanu "Marija Zvijezda" sastati sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem i prisustvovati svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni centar Petrićevac.

U saopštenju se navodi da je ovaj centar od izuzetnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u Republici Srpskoj i BiH.

Iz Saveta ministara BiH je saopšteno da će predsedavajuća ovog tela Borjana Krišto posetiti danas samostan "Marija Zvijezda", gde će se sastati s predsednikom Vlade Hrvatske Andrejem Plenkovićem i Željkom Majićem, biskupom banjalučkim.

Dodaje se da će posle toga prisustvovati svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju Kulturno-pastoralno-studentskog centra u banjalučkom naselju Petrićevac.

Hrvatski portal 24 sata juče je objavio da Plenković danas neće putovati u Banjaluku, niti će prisustvovati otvaranju novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška i novog mosta preko Save.

Hrvatski portal naveo je da je Plenković otkazao dolazak, jer će svečano otvaranje graničnog prelaza i mosta ponovo biti odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u Bosni i Hercegovini.

Iz Konzorcija "Logistika BiH" najavljeno da će prelaz biti otvoren u prisustvu zvaničnika BiH, Hrvatske i Evropske Unije (EU), ali da će odmah posle toga biti privremeno zatvoren, a, kako se navodi u tekstu, hrvatski premijer izgleda nije spreman prisustvovati takvom događaju, čija se organizacija sada i formalno dovodi u pitanje.

Problem je nastao pošto je Zijad Krnjić, ekspert Vlade Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine, juče ponovo, četvrti put za redom, glasao protiv Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, zbog čega novoizgrađeni granični prelaz Gradiška između BiH i Hrvatske neće moći da počne sa radom.

Iz UIO BiH je medijima saopšteno da bez Pravilnika, koji bi omogućio otvaranje nove radne jedinice na prelazu, odnosno raspoređivanje carinskih službenika na tu lokaciju, nije moguće otvoriti ovaj prelaz za saobraćaj.