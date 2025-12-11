Slušaj vest

Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je doputovao u Banjaluku i zajedno sa banjalučkim biskupom Željkom Majićem posetio Samostan „Marija Zvijezda“ u naselju Trapisti, gde ga je dočekalo rukovodstvo Republike Srpske, zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.

U Samostanu su ga dočekali vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, potpredsednik RS iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić i premijer RS Savo Minić.

Prisustvovali su i Borjana Krišto, predsedavajuća Saveta ministara BiH, Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, kao i Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Plenković bi danas trebalo da prisustvuje svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac u Banjaluci, koji sufinansira Vlada Hrvatske.

U Bosnu i Hercegovinu ušao je preko novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška, koji još nije otvoren za saobraćaj, prenosi sarajevski portal Klix.ba. Istim putem trebalo bi da se večeras vrati u Hrvatsku, o čemu su nadležne policijske agencije BiH obaveštene u poslednji čas.

Granični prelaz Gradiška – Gornji Varoš trebalo je da danas bude svečano otvoren za saobraćaj, ali je ceremonija otkazana jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije uspeo da donese pravilnik kojim bi se omogućilo formiranje nove radne jedinice i raspoređivanje carinika — što je neophodno da bi prelaz bio otvoren.