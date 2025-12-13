Slušaj vest

U toj saobraćajnoj nesreći četiri lica su povređena, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

- Teške povrede kičme zadobilo je lice J. P. iz automobila dačija kao i vozač tog vozila D. B. (43) te putnici M. B. i I. T. - rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović i dodala da se saobraćajna nesreća dogodila juče, 12. decembra.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

