Slušaj vest

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je nakon što je, bez ikakvog razloga, razbio nekoliko parkiranih automobila u bečkom okrugu Liesing.

Sve se desilo u petak, oko 17 časova kada su očevici alarmirali policiju nakon što su svedočili divljaštvu 31-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine koji je, bez ikakvog očiglednog razloga, udarao po parkiranim automobilima – najmanje dva vozila tom prilikom su oštećena.

Policija je odmah izašla na lice mesta i nakon kratke potere uspela da zaustavi muškarca. Međutim, osumnjičeni se pokazao kao krajnje nekooperativan, vređao je policajce i čak im pretio ubistvom.

Naime, pošto je 31-godišnjak postajao sve agresivniji uprkos naređenjima, policajci su na kraju morali da upotrebe biber sprej. Tek nakon snažnog otpora uspeli su da ga uhapse.

Protiv muškarca je sada podneta prijava zbog višestrukog oštećenja imovine, ozbiljnih pretnji i otpora prema državnim organima.

Kurir.rs/Nezavisne

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČAN SUDAR KOD ROGATICE, POGINUO MUŠKARAC! Četiri osobe zadobile teške povrede
shutterstock-2152640437.jpg
Bosna i HercegovinaITALIJANI TRAGAJU ZA ŽENSKOM BANDOM IZ BOSNE! Grupa od 23 devojke pravila HAOS po Veneciji!
napoli-2.jpg
Bosna i HercegovinaMEŠTANI NASRNULI NA GOSTE, MISLILI DA SU ARAPI: Incident kod Kiseljaka (VIDEO)
Kiseljak
Bosna i HercegovinaOVO JE IVAN (29) KOJI JE SPASAO DEVOJČICU OD PEDOFILA! Brzim potezom patosirao muškarca na ulici, nije prvi herojski čin ovog "londonskog Betmena" (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2025-12-07 222217.jpg