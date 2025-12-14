Slušaj vest

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je nakon što je, bez ikakvog razloga, razbio nekoliko parkiranih automobila u bečkom okrugu Liesing.

Sve se desilo u petak, oko 17 časova kada su očevici alarmirali policiju nakon što su svedočili divljaštvu 31-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine koji je, bez ikakvog očiglednog razloga, udarao po parkiranim automobilima – najmanje dva vozila tom prilikom su oštećena.

Policija je odmah izašla na lice mesta i nakon kratke potere uspela da zaustavi muškarca. Međutim, osumnjičeni se pokazao kao krajnje nekooperativan, vređao je policajce i čak im pretio ubistvom.

Naime, pošto je 31-godišnjak postajao sve agresivniji uprkos naređenjima, policajci su na kraju morali da upotrebe biber sprej. Tek nakon snažnog otpora uspeli su da ga uhapse.

Protiv muškarca je sada podneta prijava zbog višestrukog oštećenja imovine, ozbiljnih pretnji i otpora prema državnim organima.