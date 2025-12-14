Slušaj vest

Na terenu se nalaze pripadnici GSS-a Prenj i GSS-a Sarajevo, kao pripadnici MUP-a HNK.

Pripadnici GSS-a Prenj su stupili u kontakt s drugim planinarom, koji je kazao da je njegov prijatelj pao i poginuo.

Reč je o vrlo nepristupačnom terenu, što otežava dolazak do drugog planinara i tela stradale osobe.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDRAMATIČNA SCENA U SARAJEVU: Naoružani muškarac pokušao da upadne u DKC! Ljudi u panici, čovek je i dalje na slobodi
profimedia0240220339-policija-rs.jpg
Bosna i HercegovinaBEZ RAZLOGA RAZBIJAO PARKIRANE AUTOMOBILE U BEČU: Bosanac (31) divljao, pa vređao policajce i pretio im ubistvom, na kraju uhapšen
austrija-hapsenje.jpg
Bosna i HercegovinaPOBEGAO OSUĐENIK IZ ZATVORA U MOSTARU: Nestao iz pritvora, ali nije imao sreće - Uhvaćen uz pomoć građana
profimedia-0824761766.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAVIČAN SUDAR KOD ROGATICE, POGINUO MUŠKARAC! Četiri osobe zadobile teške povrede
shutterstock-2152640437.jpg