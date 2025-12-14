Na planini Visočica, na delu teritorije grada Konjica smrtno je stradala jedna osoba.
VELIKA DRAMA NA VISOČICI, POGINUO PLANINAR! Za njegovim kolegom se traga, spasioci krenuli u akciju
Na terenu se nalaze pripadnici GSS-a Prenj i GSS-a Sarajevo, kao pripadnici MUP-a HNK.
Pripadnici GSS-a Prenj su stupili u kontakt s drugim planinarom, koji je kazao da je njegov prijatelj pao i poginuo.
Reč je o vrlo nepristupačnom terenu, što otežava dolazak do drugog planinara i tela stradale osobe.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
