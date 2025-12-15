Slušaj vest

Trojac terete da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Njih su u subotu 13. decembra uhapsili službenici Policijske stanice Trebinje.

- Pretresom lica i A.B. pronašli i privremeno oduzeli jedno najlonsko pakovanje i jedan najlonski zamotuljak. U najlonskom pakovanju nađeno je 507,43 grama bele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu spid, a u najlonskom zamotuljku pronađeno je 3,88 gr. bele praškaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kokain - rekli su iz PU Trebinje.

Radeći na ovom slučaju policijski službenici su izvršili i pretres kuće, objekata i vozila koje koristi N.Đ.

Uhapšeni trojac je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

