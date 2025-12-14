Slušaj vest

Ili dijalog ili dalje propadanje BiH. Treće opcije nema. Ohrabruju poruke administracije predsednika SAD Donalda Trampa da budućnost BiH treba da se gradi na dogovoru predstavnika tri konstitutivna naroda. Republika Srpska je u potpunosti saglasna sa tim, objavila je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović na svom Instagram nalogu.

"Idemo napred tako što ćemo sesti i dogovarati, makar to bilo mučno, ili ćemo prosto pustiti da stvar propadne, jer ona definitivno propada. Dakle, tu nema nikakve dileme", dodaje Cvijanović.

Kako kaže, ono što jako ohrabruje su ove nove poruke koje dolaze od nove administracije Sjedinjih Američkih Država.