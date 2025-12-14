Slušaj vest

Više od pet sata traje izuzetno zahtevna operacija pripadnika Gorske službe spasavanja, koji ulažu napore da izvuku telo poginulog planinara na teško pristupačnom i fizički zahtevnom terenu Visočice.

U operaciji učestvuje veliki broj iskusnih spasilaca, koji se suočavaju sa teškim uslovima rada, uključujući nepristupačan teren i izuzetno fizički zahtevne okolnosti.

Uprkos svemu, spasioci ne odustaju i nastavljaju borbu sa ciljem da operaciju privedu kraju na dostojanstven i bezbedan način.

U tom trenutku, na društvenim mrežama se šire poruke podrške i zahvalnosti pripadnicima GSS-a, koji pokazuju humanost i profesionalizam čak i u najtežim trenucima.

Gorska služba spasavanja je još jednom pokazala koliko je njen rad važan i nezamenljiv, posebno u situacijama kada su u pitanju ljudski životi i dostojanstvo žrtava.

Podsetimo se da u operaciji učestvuju mešoviti spasilački timovi GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kanton Sarajevo, ukupno 20 spasilaca.

Pripadnici GSS-a Prenj stupili su ranije u kontakt s drugim planinarom, koji je rekao da je njegov prijatelj pao i poginuo.