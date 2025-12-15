Slušaj vest

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) na današnjoj sednici donela je odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske, održanih 23. novembra, objavljeno je na zvaničnom sajtu CIK, uz naznaku da je u roku od 72 sata moguće tražiti ponovno brojanje glasačkih listića.

Prema toj odluci, Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je 222.182 glasova ili 50,39 odsto, dok je Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS), dobio 212.605 glasova ili 48,22 odsto.

U odluci CIK ističe se da se zahtevi za ponovno brojanje glasačkih listića podnose državnoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od dana objavljivanja utvrđenih izbornih rezultata.

Dodaje se, da se prema Izbornom zakonu BiH, protiv odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prevremenih izbora za predsednika RS putem CIK može podneti žalba Apelacionom odeljenju Suda BiH u roku od dva dana od dana objavljivanja odluke na zvaničnom sajtu CIK.

"Odluka doneta kako bi se stvorila mogućnost da se podnesu zahtevi za prebrojavanje glasova"

Član CIK Željko Bakalar izjavio je na sednici CIK da je odluka o utvrđivanju izbornih rezultata doneta da bi se stvorila mogućnost da politički subjekti i sve druge grupacije, koje su propisane zakonom, mogu podneti zahteve za ponovna prebrojavanja glasova.

CIK je po službenoj dužnosti već izdao naredbu Glavnom centru za brojanje da ponovo broji sve glasačke listiće na više od 50 biračkih mesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Bileći i Gacku.

Brojanje tih glasova počeće sutra.

CIK je danas doneo i odluku o odbijanju 1.021 pošiljki za glasanje pristiglih putem pošte, zbog toga što je Glavni centar za brojanje posle uvida u biračke komplete utvrdio da 1.021 koverta pristila putem pošte nije ispravna.