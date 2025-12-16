Slušaj vest

Policijska uprava Grude zaprimila je prijavu 7. novembra godine u mestu Višnjica i Ulici Gojka Šuška, opšina Grude, da je došlo do narušavanja javnog reda i mira bezobzirnim ponašanjem pojedinih vozača.

Oni su, naime, bili učesnici svadbene kolone i namerno su, kako se navodi u policijskom saopštenju, vozilima prouzrokovali proklizivanje točkova na kolovozu.

Tom prilikom su ugrozili bezbednost učesnika u saobraćaju i građana koji su se nalazili u blizini.

- Policijski službenici PU Grude su operativnim radom na terenu identifikovali predmetne osobe i utvrdili da se o B.P. iz Imotskog, RH, rođen 1989. godine koji je u sporno vreme upravljao vozilom marke BMW hrvatskih registarskih oznaka i D.Ž. rođen 2000. godine iz Imotskog, RH, koji je upravljao vozilom marke BMW hrvatskih registarskih oznaka - navedeno je iz policije.

Oni su, kako se dodaje, sankcionisani u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru u Zapadno-hercegovačkog kantona.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

