Mlada Adna Borovac iz Goražda je brutalno pretučena jer je rekla "Ne" nasilniku koji je želeo vezu sa njom.

Da stvar bude gora, umesto da joj pomognu i zaštite, policajci su joj naredili da se "umije — da vide da li se našminkala", a brutalno prebijanje su okarakterisali kao kršenje javnog reda i mira, a ne kao krivično delo.

Adna je hrabro progovorila o nasilju i nasilniku u magazinu "Mreža", a, iako njegov identitet znaju svi iz Goražda, široj javnosti je poznat po inicijalima E. P.

Pretukao je jer ga je odbila!

Adna je brutalno pretučena 8. novembra, u vozilu koje joj je prijatelj ponudio da je odveze kući, nakon večernjeg izlaska sa prijateljicom. Kako kaže, pretukao ju je muškarac, E. P., koji je očigledno bio pod uticajem alkohola i koji je želeo da ima emotivnu vezu sa njom.

- Deo vremena je na silu ulazio u auto i sedao sa moje desne strane. Vozač je počeo da nas vozi kući. Zatim je počeo da me udara u glavu, u uvo, po desnoj strani glave punim pesnicama. Ti udarci su bili konstantni, bez prestanka. Pune pesnice i šake osobe koja je dvostruko teža i veća od mene. Prijateljica je shvatila šta se dešava i vrištala da je da "stane", ali vozač nije hteo - kaže Adna.

Odlazi da ga prijavi, a tamo hladan tuš

Kada je vozač konačno stao, Adna je bila polusvesna zbog udaraca i zatražila je medicinsku pomoć. Nakon lekarskog pregleda, Adna, diplomirana pravnica, u pratnji oca, odlazi u policijsku stanicu. Tamo insistira da da izjavu.

- Bila su dva policajca, dajem izjavu i prilažem izveštaj lekara gde su konstatovane modrice. Policajci su fotografisali izveštaj, a nakon toga su dobili poziv koji je kratko trajao. Nakon tog poziva, rekli su mi "ovo nije krivično delo, ovo je kršenje javnog reda i mira" - kaže Adna.

Kenan Ademović, advokat Adne Borovac, kaže da su je naterali da se umije kako bi policajci mogli da "provere" da li je našminkana.

- Naterali su je da umije lice kako bi pokazali da Adna Borovac nije slučajno našminkala lice kako bi "lažirala" da je žrtva nasilja - kaže Ademović.

Iz pisma Policijske uprave nije jasno da li su prvo otvorili slučaj kao kršenje javnog reda, već piše da su "istražili prekršaj lake telesne povrede".

Nasilnik priveden, ali...

- E. P. je priveden 8. novembra i smešten u pritvorske objekte. Policijski službenici nastavljaju svoj rad i podneće izveštaj tužilaštvu radi donošenja tužilačke odluke - rečeno je "Mreži" 5. decembra iz Ministarstva unutrašnjih poslova BPK.

Advokat Ademović navodi da Adnine masnice ne mogu biti narušavanje javnog reda i mira, već krivično delo Teška telesna povreda.

- To nije prekršaj upravo zbog načina na koji je pretučena i načina na koji je pretučena. To je krivično delo teške telesne povrede, za koje se može ići u zatvor od šest mjeseci do pet godina - kaže Ademović.

Nije poznato šta je urađeno od 8. do 11. novembra. Prema informacijama "Mreže", dodatni lekarski pregledi su obavljeni samo na insistiranje policijskog komesara i ministra unutrašnjih poslova. Tada je i Opštinski sud u Goraždu odgovorio na zahtev Policijske uprave.

- Nasilna osoba E. P. počinio je krivično delo porodičnog nasilja, pa mu Sud izriče zaštitne mere: 1. Zabrana približavanja žrtvi na udaljenost od 50 metara u trajanju od 2 meseca. 2. Zabrana komunikacije, uznemiravanja i praćenja - odluka je Suda.

Advokat navodi da mnogi ljudi pokušavaju da zaštite nasilnika E. P.

- Napravio sam skicu drveta tih porodica koje su u sve ovo umešane. Ovde svi svakoga poznaju, neko je nekoga zaposlio, imamo neke čiji su rođaci u Skupštini, rođake u Sarajevu, rođake na nekim veoma važnim i uticajnim pozicijama u pravosuđu BiH - kaže Ademović.

Teške posledice nakon napada

Adna je, dan nakon udaraca, ponovo otišla kod lekara zbog bolova.

- Izgubila sam sluh na desnom uhu, mentalno stanje mi je narušeno do te mere da imam noćne more. Svake noći se budim, ne mogu da spavam... - kaže Adna.

Adna završava rekavši da ne zna zašto ga je E. P. pretukao.

- Zaista ne znam zašto je to uradio. Pretpostavljam da sam ga odbila i nisam želela vezu sa njim. To je zbog nekih informacija koje sam imala ranije da je fizički i mentalno zlostavljao svoje devojke pre toga - rekla je Adna.

Kurir.rs/Crna hronika