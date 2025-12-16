ADNA JE BRUTALNO PRETUČENA JER JE NASILNIKU REKLA NE! Otišla da ga prijavi policiji, dočekao je hladan tuš: "Umij se da vidimo da li si našminkana!" (VIDEO)
Mlada Adna Borovac iz Goražda je brutalno pretučena jer je rekla "Ne" nasilniku koji je želeo vezu sa njom.
Da stvar bude gora, umesto da joj pomognu i zaštite, policajci su joj naredili da se "umije — da vide da li se našminkala", a brutalno prebijanje su okarakterisali kao kršenje javnog reda i mira, a ne kao krivično delo.
Adna je hrabro progovorila o nasilju i nasilniku u magazinu "Mreža", a, iako njegov identitet znaju svi iz Goražda, široj javnosti je poznat po inicijalima E. P.
Pretukao je jer ga je odbila!
Adna je brutalno pretučena 8. novembra, u vozilu koje joj je prijatelj ponudio da je odveze kući, nakon večernjeg izlaska sa prijateljicom. Kako kaže, pretukao ju je muškarac, E. P., koji je očigledno bio pod uticajem alkohola i koji je želeo da ima emotivnu vezu sa njom.
- Deo vremena je na silu ulazio u auto i sedao sa moje desne strane. Vozač je počeo da nas vozi kući. Zatim je počeo da me udara u glavu, u uvo, po desnoj strani glave punim pesnicama. Ti udarci su bili konstantni, bez prestanka. Pune pesnice i šake osobe koja je dvostruko teža i veća od mene. Prijateljica je shvatila šta se dešava i vrištala da je da "stane", ali vozač nije hteo - kaže Adna.
Odlazi da ga prijavi, a tamo hladan tuš
Kada je vozač konačno stao, Adna je bila polusvesna zbog udaraca i zatražila je medicinsku pomoć. Nakon lekarskog pregleda, Adna, diplomirana pravnica, u pratnji oca, odlazi u policijsku stanicu. Tamo insistira da da izjavu.
- Bila su dva policajca, dajem izjavu i prilažem izveštaj lekara gde su konstatovane modrice. Policajci su fotografisali izveštaj, a nakon toga su dobili poziv koji je kratko trajao. Nakon tog poziva, rekli su mi "ovo nije krivično delo, ovo je kršenje javnog reda i mira" - kaže Adna.
Kenan Ademović, advokat Adne Borovac, kaže da su je naterali da se umije kako bi policajci mogli da "provere" da li je našminkana.
- Naterali su je da umije lice kako bi pokazali da Adna Borovac nije slučajno našminkala lice kako bi "lažirala" da je žrtva nasilja - kaže Ademović.
Iz pisma Policijske uprave nije jasno da li su prvo otvorili slučaj kao kršenje javnog reda, već piše da su "istražili prekršaj lake telesne povrede".
Nasilnik priveden, ali...
- E. P. je priveden 8. novembra i smešten u pritvorske objekte. Policijski službenici nastavljaju svoj rad i podneće izveštaj tužilaštvu radi donošenja tužilačke odluke - rečeno je "Mreži" 5. decembra iz Ministarstva unutrašnjih poslova BPK.
Advokat Ademović navodi da Adnine masnice ne mogu biti narušavanje javnog reda i mira, već krivično delo Teška telesna povreda.
- To nije prekršaj upravo zbog načina na koji je pretučena i načina na koji je pretučena. To je krivično delo teške telesne povrede, za koje se može ići u zatvor od šest mjeseci do pet godina - kaže Ademović.
Nije poznato šta je urađeno od 8. do 11. novembra. Prema informacijama "Mreže", dodatni lekarski pregledi su obavljeni samo na insistiranje policijskog komesara i ministra unutrašnjih poslova. Tada je i Opštinski sud u Goraždu odgovorio na zahtev Policijske uprave.
- Nasilna osoba E. P. počinio je krivično delo porodičnog nasilja, pa mu Sud izriče zaštitne mere: 1. Zabrana približavanja žrtvi na udaljenost od 50 metara u trajanju od 2 meseca. 2. Zabrana komunikacije, uznemiravanja i praćenja - odluka je Suda.
Advokat navodi da mnogi ljudi pokušavaju da zaštite nasilnika E. P.
- Napravio sam skicu drveta tih porodica koje su u sve ovo umešane. Ovde svi svakoga poznaju, neko je nekoga zaposlio, imamo neke čiji su rođaci u Skupštini, rođake u Sarajevu, rođake na nekim veoma važnim i uticajnim pozicijama u pravosuđu BiH - kaže Ademović.
Teške posledice nakon napada
Adna je, dan nakon udaraca, ponovo otišla kod lekara zbog bolova.
- Izgubila sam sluh na desnom uhu, mentalno stanje mi je narušeno do te mere da imam noćne more. Svake noći se budim, ne mogu da spavam... - kaže Adna.
Adna završava rekavši da ne zna zašto ga je E. P. pretukao.
- Zaista ne znam zašto je to uradio. Pretpostavljam da sam ga odbila i nisam želela vezu sa njim. To je zbog nekih informacija koje sam imala ranije da je fizički i mentalno zlostavljao svoje devojke pre toga - rekla je Adna.
