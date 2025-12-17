NESVAKIDAŠNJA KRAĐA AUTOMOBILA U SARAJEVU: Vlasnik otišao u pekaru, lopov ušao u upaljenog Golfa i odvezao se: HIT snimak! (VIDEO)
Drska krađa automobila dogodila se juče ujutru u Sarajevu, kada je nepoznati muškarac iskoristio nepažnju vozača i udaljio se ispred jedne sarajevske pekare.
Kako je potvrđeno, vozač je ostavio automobil da radi ispred pekare i nakratko ušao unutra da kupi namirnice. U tom trenutku, nepoznati muškarac je ušao u vozilo, crni VW Golf 5, i udaljio se u nepoznatom pravcu.
U pitanju je vozilo registarske oznake M31-A-938. Čitav slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je započela potragu za osumnjičenim i ukradenim automobilom.
Vlasnik vozila apeluje na građane, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalaženju automobila ili identifikaciji počinioca, da kontaktiraju policiju ili na kontakt broj +387 62 609 521.
Krađa je snimljena i video nadzorom, a snimak incidenta je dostupan javnosti.
(Kurir.rs/CrnaHronika.info)