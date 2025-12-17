Slušaj vest

Drska krađa automobila dogodila se juče ujutru u Sarajevu, kada je nepoznati muškarac iskoristio nepažnju vozača i udaljio se ispred jedne sarajevske pekare.

Kako je potvrđeno, vozač je ostavio automobil da radi ispred pekare i nakratko ušao unutra da kupi namirnice. U tom trenutku, nepoznati muškarac je ušao u vozilo, crni VW Golf 5, i udaljio se u nepoznatom pravcu.

U pitanju je vozilo registarske oznake M31-A-938. Čitav slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je započela potragu za osumnjičenim i ukradenim automobilom.

Vlasnik vozila apeluje na građane, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalaženju automobila ili identifikaciji počinioca, da kontaktiraju policiju ili na kontakt broj +387 62 609 521.

Krađa je snimljena i video nadzorom, a snimak incidenta je dostupan javnosti.

(Kurir.rs/CrnaHronika.info)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDRAMATIČNA SCENA U SARAJEVU: Naoružani muškarac pokušao da upadne u DKC! Ljudi u panici, čovek je i dalje na slobodi
profimedia0240220339-policija-rs.jpg
Bosna i HercegovinaUŽAS U SARAJEVU: Vatrogasci izvukli telo muškarca iz vode, poznat uzrok smrti
zenica-policija.jpg
Bosna i HercegovinaPRVI SNIMCI NAKON PUCNJAVE ISPRED DŽAMIJE: Sve se odigralo naočigled prolaznika, ranjeni muškarac od ranije poznat policiji, hitno prebačen u bolnicu! (VIDEO)
Sarajevo pucnjava.jpg
Bosna i HercegovinaPUCNJAVA KOD DŽAMIJE U SARAJEVU NAKON MOLITVE: Povređen muškarac
profimedia-0986014816.jpg