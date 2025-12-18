Slušaj vest

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (BiH) danas je zatražila da nadležne institucije ubrzaju otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška, javlja Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Komora je saopštila da je na skupštini jednoglasno donela odluku da uputi zahtev, koji se posebno odnosi na robu koja podleže fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru.

Prema komori, privreda BiH godišnje zbog dugih čekanja na granicama trpi štetu od oko pola milijarde evra, a preko prelaza Gradiška transportuje se više od 90 odsto robe koja podleže fitosanitarnoj i veterinarskoj kontroli.

Prošle godine, oko 19 odsto teretnih vozila, 24 odsto autobusa, 13 odsto putničkih vozila i 15 odsto putnika koristilo je granični prelaz Gradiška, navodi Spoljnotrgovinska komora BiH.

Zbog zastoja i zadržavanja na 15 graničnih prelaza sa Hrvatskom, komora je u proteklih nekoliko godina tražila redefinisanje njihovog statusa.

Skupštinu čine kompanije koje deluju kroz razna privredna udruženja u okviru komore, i tako u celini predstavljaju privrednike BiH.

