Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 17. decembar 2025. u 23.07 časova, na području Jadranskog mora.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 30 kilometara od Neuma, dok je hipocentar potresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Kako prenose građani koji su osetili, zemljotres je bio jak, ali kratak.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.