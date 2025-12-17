Kako prenose građani koji su osetili, zemljotres je bio jak, ali kratak
ZEMLJOTRES JAČINE 4,5 RIHTERA POGODIO JADRAN! Osetio se kod Neuma, građani prijavljuju da je DOBRO ZALJULJALO!
Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 17. decembar 2025. u 23.07 časova, na području Jadranskog mora.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 30 kilometara od Neuma, dok je hipocentar potresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Kako prenose građani koji su osetili, zemljotres je bio jak, ali kratak.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
