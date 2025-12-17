Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 17. decembar 2025. u 23.07 časova, na području Jadranskog mora.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 30 kilometara od Neumadok je hipocentar potresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Kako prenose građani koji su osetili, zemljotres je bio jak, ali kratak. 

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs

