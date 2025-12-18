Slušaj vest

U toku je protivdiverzioni pregled objekata, nakon što je više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo jutros da je primilo mejl preteće sadržine o mogućoj eksploziji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

- Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom u slučaju pretnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom - navedeno je u saopštenju.

Prema trenutnim informacijama, preteće dojave stigle su u Osnovne škole "Branko Radičević", "Branko Ćopić" i "Ivan Goran Kovačić" u Banjaluci.

Policijskoj upravi Prijedor više osnovnih škola sa ovog područja prijavilo je da su putem mejla primile poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

U Novom Gradu dojave su stigle u četiri centralne osnovne škole, dok su slične pretnje jutros prijavljene i u školama u Prnjavoru i Ribniku.

Navedeno je da se rade pregledi škola i u Trebinju, Laktašima, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Milićima, Šekovićima, Osmacima, Bratuncu i Srebrenici.

Divčić: Policija obavila protivdiverzioni pregled, nastava će se danas odvijati normalno

Pripadnici MUP-a Srpske obavili su protivdiverzioni pregled, nastava će se danas odvijati normalno, istakla je Aleksandra Divčić, pomoćnik direktor Osnove škole "Sveti Sava" u Bijeljini, gostujući u Јutarnjem programu RTRS.

- Na mejl škole stiglo je da je u blizini školske zgrade postavljena bomba. Policija je bila sve vreme sa nama, decu smo bez ikakve panike izveli iz škole - istakla je Divčićeva.

Pre njenim rečima obavljen je protivdiverzantski pregled i sve je uredu.

- Nastava će se obavljati nesmetano. Nema nikakve panike, ni među decom, ali ni među roditeljima. Mirno smo im saopštili da izađu iz učeionica, i sve je završeno u veoma kratkom roku, pripadnici MUP-a završili su svoj posao za pola časa - istakla je Aleksandra Divčić za RTRS.

Direktorka OŠ "Sveti Vasilije Ostroški" Trebinje: Sve prošlo bez panike, uskoro se deca vraćaju u klupe

Dražana Ivanović, direktorka OŠ "Sveti Vasilije Ostroški" Trebinje kaže daje oko sedam časova škola dobila mejl o postavljanju bombe na školskom terenu.

- Odmah smo reagovali, pozvali policiju i oni su jako brzo stigli. Nekoliko učenika je došlo u školu, poslali smo ih kući. Takođe, obavestili smo roditelje da decu ne šalju u školu. Na vreme smo odreagovali. Policija je pregledala školu, tačnije školski objekat i teren. Konstatovali su da je teren bezbedan i da će nastava u međusmeni i drugoj smeni da se redovno odvija - navela je Ivanovićeva.

Kaže da je sve prošlo bez panike, piše RTRS.

Dojava o bombama u više škola u Tuzlanskom kantonu

Više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona jutros je dobilo dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi i u toku je provera navoda i osiguranje školskih objekata, saopšteno je iz Kancelarije za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama.

U saopštenju se navodi da uprave škola i nastavno osoblje postupaju odgovorno i u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a bezbednost učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih, za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet.

U skladu s procenama nadležnih službi, nastavni proces će biti nastavljen u drugoj smeni.

Prema dostupnim informacijama, sa sličnim dojavama suočavaju se i brojne škole širom BiH, te nadležne institucije na svim nivoima vlasti međusobno sarađuju s ciljem utvrđivanja okolnosti i očuvanja sigurnosti.