Šest osoba među kojima je su maloletnik i pešak povređeno je u udesu koji se desio sinoć (17. decembra) u Kotor Varošu a u kojem su učestvovala dva auta i pešak. Naime, udes se desio u 20:35 sati na deonici magistralnog puta Banjaluka - Teslić u mestu Rujevica.

- U nezgodi su učestvovala dva putnička vozila i pešak. Telesne povrede su zaodbila oba vozača lica D.K. i M.T. oba iz Kotor Varoši, suvozači i putnik u navedenim vozilima lica B.P., S.S. i maloletno lice svi iz Kotor Varoši, kao i pešak lice Z.L. iz Kotor Varoši. Sva povređena lica su medicinski zbrinuta na Univerzitetsko - klinikom centru Republike Srpske - rekli su iz PU Banjaluka.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne)

