Pripadnici rimskih karabinjera jutros su izvršili akciju hapšenja 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je napao medicinsko osoblje i ukrao metadon.

Kako prenosi italijanska agencija ANSA, muškarac je jutros ušao u ambulantu Villa Maraini na trgu Karla Forlaninija, zahtevajući od medicinskog osoblja doze metadona.

Nakon što su ga odbili, udaljio se, da bi se ubrzo vratio sa čekićem u ruci preteći osoblju, a zatim uzeo bocu metadona i pobegao.

Brojne prijave očevidaca omogućile su karabinjerima iz stanice Roma Braveta da odmah intervenišu i uhapse 32-godišnjaka. Nakon potvrde hapšenja, muškarac, bez stalnog prebivališta i sa prethodnim krivičnim dosijeom, prebačen je u zatvor Rebibija. On će biti optužen za krivično delo teškog razbojništva.

Kurir.rs/Nezavisne

