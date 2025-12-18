ČEKIĆEM NAPAO MEDICINSKO OSOBLJE TRAŽEĆI METADON! Bosanac (32) uhapšen u Rimu
Pripadnici rimskih karabinjera jutros su izvršili akciju hapšenja 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je napao medicinsko osoblje i ukrao metadon.
Kako prenosi italijanska agencija ANSA, muškarac je jutros ušao u ambulantu Villa Maraini na trgu Karla Forlaninija, zahtevajući od medicinskog osoblja doze metadona.
Nakon što su ga odbili, udaljio se, da bi se ubrzo vratio sa čekićem u ruci preteći osoblju, a zatim uzeo bocu metadona i pobegao.
Brojne prijave očevidaca omogućile su karabinjerima iz stanice Roma Braveta da odmah intervenišu i uhapse 32-godišnjaka. Nakon potvrde hapšenja, muškarac, bez stalnog prebivališta i sa prethodnim krivičnim dosijeom, prebačen je u zatvor Rebibija. On će biti optužen za krivično delo teškog razbojništva.
Kurir.rs/Nezavisne