A širom Republike Srpske juče su srednje i osnovne škole dobile mejlove sa vrlo uznemirujućim porukama o navodno postavljenom eksplozivu, uz brutalne pretnje i pozivanje na Islamsku državu.

Iako su dojave bile lažne, priličan strah je zavladao, posebno među roditeljima koji su se, zajedno sa decom i nastavnicima našli praktično u centru bezbednosnog izazova koji je uzdrmao čitavu Republiku Srpsku.

O ovoj temi i najnovijim informacijama govorio je Ivan Begić, novinar TOK Televizije:

- Juče ujutru je prošlo nekoliko policijskih patrola. Novinarskim pozivom sam odmah uzeo portparole Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske uprave Banja luka da vidimo čemu se radi. Rekli su mi da su sve škole u Republici Srpskoj dobile mejl pretećeg sadržaja. Radi se o 330 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, to je zaista veliki broj. Zamislite da morate samo ući u svaku tu školu, a ne izvršiti protivdiverzioni pregled. Tokom celog jučerašnjeg dana vršeni su protivdiverzioni pregledi i u poslepodnevnim časovima, oko pet časova, portparol Policijske uprave Banjaluka rekla nam je da je ostalo još 33 škole da se pregledaju - kaže Begović i dodaje:

- Međutim, do jutra su svi protivdiverzioni pregledi završeni i nastava jutros, kako smo mogli videti, odvija se nesmetano. Ja sam i otišao na lice mesta u školu Aleksa Šantić, u banjalučkom naselju Petrićevac, gde nije bilo problema sa učenicima starijim, koji su mogli razumeti da se to tako dešava. Učiteljice su imale veliki problem da objasne maloj deci, pa sam se zatekao u situaciji kada tetkica objašnjava najmlađim učenicima da ne treba da se plaše, da je to došao Sveti Nikola u školu da im donese darove.

Begović ističe da svi mejlovi nisu bili isti, ali su imali istu i jasnu poruku:

- Mejl je bio sledećeg sadržaja: Eksploziv je postavljen na školskom terenu. Prenesite 10 bitkoina na ovu adresu. Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države. Ne odobravamo uticaj i pritisak evropskih država na muslimane u Bosni i Hercegovini. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Želimo kalifat u Evropi. Želimo iseljenje hrišćana iz Bosne i Hercegovine i prenos navedenog iznosa. To se nalazilo u mejlu.

Budući da se radi o zaista uznemirujućem sadržaju, tužilaštva su objedinila istragu i vodi se istraga po krivičnom delu terorizma:

- Takođe, osim Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, u Tuzlanskom kantonu, nekoliko gradova, Tuzla, Lukavac, Gradačac, Živinice, Kalesija, Kladanj i Olovo, su dojavljene bombe. Tamo nisu traženi bitkoini, nego milionski iznosi da se uplate, kako su napisali, ne bi li sve škole podigli u vazduh - kaže Begić i dodaje:

- Federalni mediji su objavili da se i tamo vodi istraga po krivičnom delu teroristička prietnja, ovo je malo drugačije definisano nego u Republici Srpskoj, dok su pojedini federalni mediji objavili da je mejl prietećeg sadržaja došao sa ruske domene. Tu se ograđujem, jer tužilaštvo nijedno, niti policije Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, nisu izašli sa takvim tvrdnjama.

