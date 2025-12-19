Slušaj vest

Kako navode vlasnici objekta smeštenog u ulici Kunduržiluk u Sarajevu, nepoznati muškarac otuđio je zlatnu narukvicu, a snimak pljačke otkriva da je imao unapred razrađen plan.

Na snimku se vidi kako muškarac traži pomoć prodavačice kako bi mu iz zaključanog ormarića dohvatila komad nakita s nižih polica.

Čini se kako je lopov osmislio lukav potez, ali očito je prevideo ključnu činjenicu da su zlatare gotovo uvek pokrivene videonadzorom.

U trenutku dok se radnica saginjala kako bi otvorila ormarić i uzela nakit koji je tražio, muškarac je iskoristio priliku. Rukom je s gornje police zgrabio narukvicu, skrio je u ruci, a zatim je stavio u džep, prvo se praveći da se češe iza glave.

Policija je brzo reagovala i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) uhapsili su muškarca koji je osumnjičen za krađu nakita iz jedne zlatare na Baščaršiji.

Reč je o M.T. rođenom 1971. godine u Zenici, gde je i nastanjen, s privremenim boravkom u Sarajevu. Izvršenim proverama utvrđeno je da je za njim raspisana i operativna potraga od strane MUP SBK. Nakon završene kriminalističke obrade, 54-godišnjak je predat u daljnju nadležnost PS Bugojno.