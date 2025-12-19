Slušaj vest

Večeras je izbio požar u objektu "Globus konfekcije" u Kiseljaku,a prethodile su mu tri snažne eksplozije, potvrđeno je za bosanske medije.

Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.

Usled siline udara, kako navodi, prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, što je izazvalo paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka.

Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, a Bukvić je odmah nakon toga obavestio policiju. Ubrzo su na lice mesta stigle nadležne službe, a prema dostupnim informacijama, načelnik Opštine Kiseljak angažovao je i dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa, kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje oko objekta i reguliše pristup lokaciji.

Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih osoba, što je u ovom trenutku najvažnija vest.

Kurir.rs/Mahalla.ba

