Slušaj vest

Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.

Kako navodi, usled siline udara prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, izazivajući paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u fabrici obuće u Kiseljaku Foto: Ustupljene fotografije

Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, nakon čega je Bukvić odmah obavestio policiju. Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, a načelnik Opštine Kiseljak angažovao je dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje i reguliše pristup lokaciji.

Prema trenutnim informacijama, nema povređenih, što je u ovom trenutku najvažnija vest.