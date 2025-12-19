DRAMATIČNI PRIZORI NAKON UŽASA U KISELJAKU! GRUNULE 3 EKSPLOZIJE, PA IZBIO POŽAR: Objavljen prvi snimak posle incidenta, policija obezbeđuje šire područje VIDEO
Strašan incident dogodio se u objektu "Globus konfekcije" u Kiseljaku kada su izbile tri snažne eksplozije, nakon čega je došlo do požara.
Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.
Kako navodi, usled siline udara prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, izazivajući paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka
Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, nakon čega je Bukvić odmah obavestio policiju. Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, a načelnik Opštine Kiseljak angažovao je dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa kako bi se sprečilo dalje širenje požara.
Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje i reguliše pristup lokaciji.
Prema trenutnim informacijama, nema povređenih, što je u ovom trenutku najvažnija vest.
Kurir.rs/Mahalla.ba