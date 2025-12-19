Slušaj vest

Strašan incident dogodio se u objektu "Globus konfekcije" u Kiseljaku kada su izbile tri snažne eksplozije, nakon čega je došlo do požara.

Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.

Kako navodi, usled siline udara prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, izazivajući paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka

Eksplozija u fabrici obuće u Kiseljaku Foto: Ustupljene fotografije

Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, nakon čega je Bukvić odmah obavestio policiju. Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, a načelnik Opštine Kiseljak angažovao je dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje i reguliše pristup lokaciji.

Prema trenutnim informacijama, nema povređenih, što je u ovom trenutku najvažnija vest.

Kurir.rs/Mahalla.ba

Ne propustiteBosna i HercegovinaUŽAS U KISELJAKU! GRUNULE 3 SNAŽNE EKSPLOZIJE U FABRICI ODEĆE: Popucalo staklo, prozori leteli i do 100 metara, OPŠTA PANIKA
whatsapp-image-20240817-at-8.41.04-pm-3.jpg
HronikaEKSPLOZIJA PLINSKE BOCE U INĐIJI: Ima više povređenih, na licu mesta Hitna pomoć!
2025-12-18 14_17_45-Instagram — Mozilla Firefox.png
HronikaKURIR SAZNAJE! U KUĆI GDE SE MUŠKARAC RAZNEO BOMBOM SU I DECA! Ovo su najnovije informacije eksplozije u Surčinu
Sequence 17.00_38_05_01.Still001.jpg
HronikaSNAŽNA EKSPLOZIJA U SURČINU, PRONAĐENO TELO U KUĆI! Jeziva scena posle detonacije, evo šta su rekle komšije
hitna pomoć