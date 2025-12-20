Slušaj vest

Više stotina Hrvataprotestovalo je u petak uveče u centru mešovite hrvatsko-bošnjačke srednjobosanske opštine Gornji Vakuf- Uskoplje zbog zabrane održavanja manifestacije "Advent u Uskoplju".

Demonstranti su se okupili nakon što je veče ranije inspekcija Srednjobosanske županije, uz pratnju policije, zatvorila adventske kućice i klizalište, navodeći da organizatori nisu imali potrebna dopuštenja za održavanje događaja.

Mediji navode kako je policija sprovela "akciju" dok su se deca klizala, te zajedno s roditeljima bila u adventskom okupljalištu. Prostor gde su bile smeštene adventske kućice i klizalište ograđen je policijskom trakom, a inspekcija je izdala obaveštenje da se manifestacija mora odmah prekinuti. Organizatorima je objašnjeno da nisu ispunjeni svi administrativni uslovi, uključujući dozvola za lokaciju.

To je izazvalo snažan bunt kod Hrvata ove srednjobosanske opštine. Oni su se u petak uveče okupili i iskazali nezadovoljstvo zbog zabrane, ističući kako je reč o nepravednom postupku prema zajednici koja je godinama organizovala adventske manifestacije.

Demonstranti su takođe izrazili zabrinutost zbog, kako su rekli, pokušaja namernog ugrožavanja božićnih običaja i tradicije.

Književnik iz Uskoplja Josip Mlakić ocenio je skandaloznim potez vlasti.

- U Evropi se teroristički činovi događaju na adventu, a nama šalju policiju naoružanu na decu. O čemu mi pričamo i u kakvoj zemlji živimo? Ako je reč o dozvolama, zašto nisu tražene dozvole u drugim slučajevima? - upitao se Mlakić.

Predsednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž upozio je kako ovaj incident nije izolovani slučaj.

- Žele da rasele hrvatska naselja preko širenja rudnika, sad se ne dopušta ni slavljenje Božića. Je li, kao što je bio slučaj nedavno u Žepču, problem što se zove Advent? - rekao je predsednik Republikanaca.



Prošlog vikenda mesto Donja Ričica kod Gornjeg Vakufa Uskoplja posetio je hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman koji je izrazio zabrinutost zbog najave proširenja iskopavanja uglja i ugrožavanja opstanka Hrvata koji su se tamo vratili nakon rata.