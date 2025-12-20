Pešak A.P. teško je povređena noćas kada je na nju "mercedesom" naleteo A.H. iz Nemačke . Povređena je hitno prevezena na UKC RS.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i podseća da je u toku pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lekova koji se ne smeju upotrevljavati pre i za vreme vožnje.