Pešak A.P. teško je povređena noćas kada je na nju "mercedesom" naleteo A.H. iz Nemačke. Povređena je hitno prevezena na UKC RS.

PU Prijedor noćas oko 01:00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Kozarska Dubica - Donja Gradina u mestu Ćuklinac dogodila saobraćajna nezgoda.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i podseća da je u toku pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lekova koji se ne smeju upotrevljavati pre i za vreme vožnje.

