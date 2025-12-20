Na putu kod Kozarske Dubice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena ženska osoba, kada je na nju "mercedesom" naleteo vozač iz Nemačke
HOROR U BOSNI
TEŠKA NESREĆA KOD KOZARSKE DUBICE: Teško povređena ženska osoba, na nju "mercedesom" naleteo vozač iz Nemačke!
Pešak A.P. teško je povređena noćas kada je na nju "mercedesom" naleteo A.H. iz Nemačke. Povređena je hitno prevezena na UKC RS.
PU Prijedor noćas oko 01:00 časova prijavljeno je da se na magistralnom putu Kozarska Dubica - Donja Gradina u mestu Ćuklinac dogodila saobraćajna nezgoda.
Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i podseća da je u toku pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu učešća u saobraćaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lekova koji se ne smeju upotrevljavati pre i za vreme vožnje.
