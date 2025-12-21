Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na autoputu Tuzla - Bijeljina u gradu Priboj, u kojoj je, prema rečima učesnika, sprečena velika tragedija zahvaljujući brzoj i svesnoj reakciji vozača "audija".

Naime, prema prvim informacijama, vozač "audija", uočivši u poslednjem trenutku vozilo marke "mercedes" sa neadekvatnom signalizacijom, svesno je skrenuo na bankinu kako bi izbegao direktan sudar i zaštitio porodicu u drugom automobilu.

S druge strane, vozač "mercedesa", kako se navodi, ugrozio je sopstvenu porodicu, a nakon nesreće je napustio mesto događaja i nije pružio prvu pomoć, što je dodatno uznemirilo javnost.

Vozilo se zapalilo tokom šlepovanja

"Audi" se nije zapalio odmah nakon udara. Požar je izbio tokom pokušaja uklanjanja vozila sa kolovoza, kada se automobil zapalio nakon što je vučen nekoliko desetina metara.

- Udario sam kolima u ivičnjak, nije se odmah zapalio, već je počeo da gori dok smo pokušavali da ga sklonimo sa puta. Na lice mesta su došli brat, majka i snaja jer živim u blizini, u Teočaku. Nakon uviđaja, brat me je odšlepao s puta. Nakon dvadesetak metara šlepovanja, auto je počeo da gori. Šteta je ogromna. Ostao sam bez auta zbog neopreznog vozača. Samo me je Bog spasao - rekao je Semir Bašić, vozač "audija" za Crnu hroniku i dodao:

- Mnogi moji sugrađani iz Teočaka me poznaju. Nažalost, veoma sam poznat po nekoliko krivičnih dela, čak sam deportovan iz Austrije u Bosnu. Sada pokušavam da živim mirnim životom, ali mi ne ide dobro jer me prošlost prati.

Foto: Printscreen Youtube/crnahronikainfo

Istraga i uviđaj

Policijski službenici su bili na licu mesta kako bi sproveli uviđaj, a okolnosti nesreće, uključujući i bekstvo sa mesta događaja, biće predmet dalje istrage.

Građani koji su bili na licu mesta ističu da je blagovremena reakcija vozača "audija" sprečila ozbiljne posledice.

Više informacija se očekuje nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.