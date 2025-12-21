NEMA GDE NIJE "OPERISAO"

Državljanin Bosne i Hercegovine izveo je seriju provala širom Austrije, počinivši tokom 13 godina više od 180 krivičnih dela i domogavši se plena vrednog oko 195.000 evra.

Njegova dugogodišnja kriminalna karijera podseća na filmski scenario. Iako su istražitelji na mestima zločina redovno pronalazili njegove DNK tragove, muškarac sa prebivalištem u četvrti Brigitenau u Beču svaki put je uspeo da izbegne hapšenje. Prvu provalu izveo je još u martu 2012. godine.

Prema dosadašnjim informacijama, provalnik je delovao u čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Njegove najčešće mete bila su preduzeća i kancelarijske zgrade, u koje je provalio 154 puta.