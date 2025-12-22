OPASNA ZARAZNA BOLEST OTKRIVENA KOD KRAVA U STUPINI: Prenosi se na ljude, opstaje i po nekoliko decenija
- Slučaj je laboratorijski potvrđen danas, a odmah po dobijanju sumnje i potvrde bolesti biće preduzete sve propisane mere u skladu sa važećim zakonodavstvom i veterinarskim protokolima - navodi se u saopštenju.
Na terenu deluju nadležne veterinarske službe i inspekcijski organi, uz stručni nadzor.
Antraks je teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacillus antraksa koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina.
- Naglašavamo da se radi o zaraznom oboljenju od koga oboljevaju ljudi. Rizik za širu javnost je nizak ukoliko se poštuju uputstva nadležnih službi. Ministarstvo apeluje na vlasnike životinja da prijave svaku sumnju na bolest, da se striktno pridržavaju biosigurnosnih mera i da ne vrše promet ili klanje životinja bez veterinarskog pregleda i propisane dokumentacije - navodi se u saopštenju.