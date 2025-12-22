Slušaj vest

- Slučaj je laboratorijski potvrđen danas, a odmah po dobijanju sumnje i potvrde bolesti biće preduzete sve propisane mere u skladu sa važećim zakonodavstvom i veterinarskim protokolima - navodi se u saopštenju.

Na terenu deluju nadležne veterinarske službe i inspekcijski organi, uz stručni nadzor.

Antraks je teška zarazna bolest koju izaziva bakterija bacillus antraksa koja stvara spore kojima se kontaminira zemljište i u kojem spore ostaju po nekoliko desetina godina.