Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine (BiH) usvojio je danas Predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH (VSTS), jedan od dva zakona iz oblasti prvosuđa čije usklađivanje sa EU regulativama od BiH traži Brisel. Ovaj zakon dobio je podršku 17 poslanika, deset je bilo protiv njegovog usvajanja, dok se 11 poslanika suzdržalo od glasanja.

Drugi zakon, o izmenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, nije dobio podršku poslanika, već je ponovo upućen na razmatranje parlamentarnoj Ustavnopravnoj komisiji, koja mu je prethodno dala negativno mišljenje.

Oba zakona su se u proceduri našla po skraćenom postupku, što znači da će proći i amandmansku fazu, ali će rokovi za usvajanje ovih zakonskih predloga biti kraći od uobičajenih.

Predlagači ova dva zakona su opozicioni poslanici iz Republike Srpske - Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Milan Petković, poslanik Ujedinjene Srpske (US), koja je članica vladajuće koalicije u RS, osporio je predlagače zakona, navodeći da "ne može pet poslanika, koji nisu stručni, provoditi reformu pravosuđa".

Ministar pravde BiH Davor Bunoza (HDZ BiH) odgovorio je da je ovaj predlog sličan njegovom i da se može unaprediti dodatno kroz amandmane.

Mladen Bosić (SDS), jedan od predlagača, naveo je da se ovde "ne radi o pravu, već o politici i da su oni zakoniti predlagači, koji su u najvećoj meri samo preuzeli predlog Ministarstva pravde BiH".

"Ovde se radi o tome da pokažemo EU da imamo volju da idemo napred. Skupštinska većina nije uradila svoj domaći zadatak, mi u parlamentarnoj proceduri nismo dobili predloge zakona i u takvoj situaciji mi predlažemo zakone koji su ranije bili usaglašeni u Ministarstvu pravde, ali nisu pušteni iz političkih razloga", kazao je Bosić.

Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Sanja Vulić rekla je da poslanici te stranke neće podržati predloženi zakon o VSTS iz principijelnih razloga, jer je taj zakon predložila opozicija iz RS.

"Iz principijelnih razloga će naši poslanici podržati samo predloge ministra Bunoze", kazala je Vulić.

Dom naroda BiH će sutra održati hitnu sednicu na kojoj će razmatrati predloge zakona o VSTS-u i Sudu BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Predloženi zakoni su skoro isti kao i oni koji su danas razmatrani u Predstavničkom domu parlamenta BiH.