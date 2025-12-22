Slušaj vest

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je A. R. iz Berkovića na sedam godina zatvora jer je pijan automobilom "škoda oktavija" izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo dvanaestogodišnji pešak R. I.

Saobraćajna nesreća dogodila se 22. jula 2020. godine na regionalnom putu Berkovići - Stolac u mestu Viduško polje. Pored zatvorske kazne, optuženom je izrečena i dvogodišnja zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije.

U presudi se navodi da je A. R. vozio pod dejstvom alkohola sa sadržajem alkohola u krvi od 1,6 promila kada je svojim automobilom "škoda oktavija" otpozadi udario dečaka, koji se sa dvojicom svojih vršnjaka kretao desnom ivicom kolovoza.

Prilikom udara, dečak je odbačen na haubu i vetrobransko staklo, udaren je u blatobran i vrata vozila, te je odbačen u jarak pored puta. U udaru je zadobio višestruke povrede glave i ekstremiteta, usled čega je na licu mesta preminuo.

Vozio pijan, pa izazvao nesreću

A. R. je proglašen krivim za počinjenje krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja. U presudi se navodi da je bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne u značajnoj meri. Vozio je iz pravca Berkovića prema Stocu.

- Upravljao je vozilom pod dejstvom alkohola sa nivoom od 1,6 g/kg, usled čega je bio u stanju umerene opijenosti i očigledno nije bio sposoban za upravljanje vozilom - navodi se u presudi.

Ilustracija Foto: Youtube Screeshot/Al Jazeera

Objašnjava se da je optuženi prekršio saobraćajne propise i nije obraćao pažnju i vozio sa posebnim oprezom na delu puta sa potpunom vidljivošću, gde je brzina ograničena na 80 km/h, na kojem su se kretala deca S. P., D. M. i R. I., a koje je mogao da vidi sa udaljenosti od 100 metara ili više.

- Bio je svestan da nepropisnom vožnjom može ugroziti saobraćaj i živote ljudi, na šta je pristao, usled čega je, u desnoj traci iz pravca svog kretanja, na udaljenosti od jednog do jednog i po metra od desne ivice kolovoza, krećući se neprimerenom brzinom od najmanje 60 km/h, pretekao i prednjim delom svog automobila udario maloletnog R. I., koji je zadobio višestruke povrede, usled kojih je nastupila smrt - navodi se u presudi.

U kaznu je uračunato vreme koje je optuženi proveo u pritvoru od 22. jula do 22. avgusta 2020. godine.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske. Istragu je sprovelo Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je podiglo optužnicu, a predmet je naknadno prebačen u nadležnost Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, koji je doneo presudu.