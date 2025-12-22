Slušaj vest

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dogodio se ozbiljan incident u kojem je putnici tokom bezbednosne kontrole nestao kućni ljubimac – ruska plava mačka. Prema njenim navodima, do incidenta je došlo zbog nepoštovanja međunarodnih propisa o transportu životinja, saznaje portal Crna-Hronika.

Kako navodi putnica, pre početka bezbednosnog pregleda unapred je upozorila osoblje da je mačka izrazito plašljiv a, da postoji visok rizik od bekstva, kao i da je životinju bilo izuzetno teško smestiti u transportni boks.

Uprkos tome, tvrdi da je bila primorana da mačku izvadi iz transportera u otvorenom prostoru bezbednosne zone, bez obezbeđenog zatvorenog i sigurnog prostora.

Mačka pobegla tokom kontrole

„Bila sam na bezbednosnoj kontroli. Šef obezbeđenja me je primorao da izvadim mačku iz korpice. Mačka je pobegla i nismo uspeli da je uhvatimo. Vatrogasci su dolazili da je izvuku iz veštačkog cveća, ali je ponovo pobegla i sakrila se u plafonu“, izjavila je putnica.

Prema njenim rečima, u potragu su bili uključeni i specijalizovani timovi koji se inače koriste za otkrivanje eksplozivnih naprava, a plafonski prostor je pregledan i uz pomoć kamera.

Putnici je, kako tvrdi, rečeno da je ovo „prvi takav slučaj“, iako je kasnije saznala da je nedavno zabeležen sličan incident, kada je takođe došlo do bekstva životinje i aktiviranja alarma.

Navodi o kršenju ICAO i IATA propisa

Putnica ističe da je u potpunosti ispunila sve propise za međunarodni transport kućnih ljubimaca, dok, kako navodi, aerodromsko osoblje nije postupilo u skladu sa ICAO i IATA pravilnicima o transportu životinja.

„Prema pravilima, životinja mora ostati u zatvorenom transporteru, a eventualni pregled obavlja se u posebnoj, zatvorenoj prostoriji. To se ovde ne primenjuje, čime se ugrožava i bezbednost aerodroma“, naglasila je.

Zbog incidenta joj je propao let za Nemačku, tačnije za Štutgart, a mačka je, prema poslednjim informacijama, i dalje nestala unutar aerodromskog prostora.

Prijave nadležnim institucijama

Kako tvrdi, slučaj je prijavila zamenici direktora aerodroma, kao i Veterinarskoj inspekciji, te je najavila dalje korake. Posebno je istakla da je reč o rasi poznatoj po izuzetno osetljivom temperamentu, kao i visokoj tržišnoj vrednosti.