Kantonalni sud u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Vejsila H. zbog teškog krivičnog dela protiv sigurnosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, nakon prihvatanja izjave o priznanju krivice, doneo je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženog oglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Podsećamo, 19-godišnja Ajla Nuhanović iz Kalesije je život izgubila nakon što ju je pijani i drogirani Vejsil H. udario automobilom.

Na osnovu člana 77. Krivičnog zakona FBiH optuženom je izrečena sigurnosna mera – zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od tri godine, s tim da se vreme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u trajanje ove mere.

Optuženi je oglašen krivim što je dana 5.avgusta 2025. godine, oko 3.45 sati, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće "Omega" u Živinicama, upravljajući putničkim motornim vozilom "VW Passat", pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin, iako svestan da nije sposoban za vožnju i da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se brzinom dvostruko većom od dozvoljene, vozilom udario pešaka A.N., usled čega je ona na licu mesta preminula od posledica povreda.

Nakon objave presude sud je doneo rešenje kojim se optuženom ukida pritvor.

Ove odluke nisu pravosnažne, s obzirom da stranke imaju pravo žalbe.