Slušaj vest

Banjaluka se sprema za najluđu noć u godini, a Gradska uprava, navodeći da će doček Nove godine u gradu na Vrbasu biti jedan od najvećih novogodišnjih događaja u regionu, objavila je i detaljan plan za tu noć.

Kako navode, plato ispred sportskog kompleksa u parku "Mladen Stojanović" biće centar nezaboravne atmosfere 31. decembra i 1. januara.

"Prva noć, 31. decembar, rezervisana je za doček Nove godine uz Natašu Bekvalac, koja će svojim posebno pripremljenim repertoarom zagrejati publiku i uvesti Banjalučane i goste u 2026. godinu. Zabavni program počinje u 21 čas, a uvod u najluđu noć napraviće banjalučki umetnik Damjan Vračar. Tačno u 23.59 časova uslediće zajedničko odbrojavanje i novogodišnje slavlje", ističu oni.

Kako dodaju, spektakl se nastavlja već 1. januara, kada će na istom mestu nastupiti regionalna muzička zvijezda Aco Pejović.

"Program počinje od 21 čas uz nastupe Damjana Vračara i Olje Babić, nakon čega sledi koncert koji će obeležiti prvi dan Nove godine", saopštili su iz Gradske uprave Banjaluka.

Oni dodaju da grad na Vrbasu i ove godine ostaje jedna od najpoželjnijih destinacija za doček Nove godine.