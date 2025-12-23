Slušaj vest

S.S. iz Zvornika sekirom je naneo povrede licu N.J, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Policijskoj stanici Kozluk juče je prijavljen ovaj događaj, nakon čega je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je zatražio dostavljanje izveštaja o počinjenom krivičnom d‌elu telesna povreda.

U saopštenju je navedeno i da je Dom zdravlja Zvornik obavestio zvorničku Policijsku stanicu da se na ukazivanje lekarske pomoći javilo oštećeno lice zbog zadobijenih povreda koje mu je u dvorištu škole nanela osoba sa područja grada Zvornika čiji su inicijali L.M.

ATV prenosi da su iz policije su naveli da je lice iz Zvornika čiji su inicijali M.M. prijavilo Policijskoj stanici Kozluk da mu je nepoznato lice na parkingu benzinske pumpe iz torbice ukralo novac.