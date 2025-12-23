Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, uz podršku kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvršili su pretrese na tri lokacije u Sarajevu i Mostaru, među kojima je i kancelarija premijera Federacije BiH Nermina Nikšića.

Pored toga, pretreseno je i Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Federacije BiH sa sedištem u Mostaru, jedan privatni stambeni objekat, kao i osoba zatečena u tom objektu.

„Izvršen je pretres službenih računara Ministarstva saobraćaja i komunikacija Federacije BiH, te su privremeno oduzeti laptopovi i određena dokumentacija. Pretresi se sprovode radi prikupljanja dodatnih dokaza za dalji rad na istrazi u predmetu ‘Munjić i drugi’“, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.

Kako je navedeno, pretresi se obavljaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, uz nadzor postupajućih federalnih tužilaca tog posebnog odeljenja Federalnog tužilaštva FBiH.