Muamer Topalović služi zatvorsku kaznu od 35 godina koja mu je izrečena zbog trostrukog ubistva. On je u noći između 24. i 25. decembra 2002. ubio tri člana porodice Anđelić u opštini Konjic. Žrtve su pripadnici hrvatske nacionalnosti, a kako je saopštila policija Hercegovačko-neretvanskog kantona, ubistva su izvršena vatrenim oružjem.

Podsećanja radi, Topalović je svojevremeno robijao i u Srbiji zato što je planirao atentat na bivšeg predsednika Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Topalović je naime 1998. bio uhapšen u Srbiji zbog neovlašćenog nošenja oružja i razbojništva. U zatvoru u Šapcu je proveo 15 meseci, a zatim u Sremskoj Mitrovici 20 meseci.

- U Beograd sam krenuo 1998. godine, pošto sam se mesecima pripremao da likvidiram Slobodana Miloševića. Napravio sam detaljan plan i bio sam siguran da ću uspeti. Međutim, u jednom trenutku je krenulo kako ne treba - izjavio je Topalović u januaru 2002. za sarajevski nedeljnik "Slobodna Bosna".

Istako je da je želeo da ubije Miloševića zato što je ovaj "naneo mnogo nepravde i zla bosanskom narodu" i zato što je "Milošević najveći zločinac koji hoda po zemlji".

"Nešto me je ponelo"

O zločinu koji je počinio u selu Konjic uoči katoličkog Božića govorio je u emsiji "Krvni delikti":

- Nešto me je ponelo. Uleteo sam ljudima u kuću. Ja sam čak u blizini te kuće stajao i čekao. Čak sam razmišljao i da odustanem. Međutim izašla je jedna devojka iz te kuće i krenula prema meni. Bila je tu neka kamara drva pa sam pretpostavljao da je došla po drva da bi založila. Sreli smo se tu oči u oči. Nešto me je povuklo, ona se prepala i pobegla u kuću. Mene kao da je nešto uhvatilo za grudi da i ja za njom uđem u kuću. Ušao sam u kuću i desilo se šta se desilo - rekao je Topalović.

"Želeo je da mi otme pušku, tada sam pucao"

Kaže kako nije odmah pucao:

- Tražio sam da se smire pošto su oni odmah počeli da se deru i da galame. Verovatno bi ja njima pretio i otišao bih posle za svojim poslom. Međutim skočio je Marinko Anđelić prema meni, počeo je da pruža ruke i ja sam skontao da on meni hoće da otme pušku iz ruke. U jednom momentu sam ga udario tom puškom po ruci i rekao mu se da se smiri i sedne. Ali on je nastavio i ja sam ispalio kratak rafal. Kad sam počeo da pucam ja sam malo na stranu nju pomakao da ga ne upucam ali su ga pogodila tri metka. Jedan u stomak i dva u ruku. I on se tu smirio - ispričao je Topalović.

U susednoj sobi se čula galama i vriska a Topalović je tada primetio da Marinka nema:

- Kad sam ušao u drugu sobu primetio sam kako stoji pod prozorom sa njegove dve sestre. One su vrištale. Ja sam im govorio da prestanu da se deru. Nisu prestale i mene je nešto povuklo i ja sam pucao. Jedna od njih je na mestu ostala mrtva a druga je preminula na putu do bolnice - rekao je on.

Muamer: Namenski sam izabrao Badnje veče

O tome zašto je baš izabrao da ovu porodicu napadne uoči Božića, Topalović kaže:

- Tokom 1993. kada je krenuo sukob između Bošnjaka i Hrvata desilo se to zadnjeg dana Ramazana uoči Bajrama. Oni su nama pokvarili Bajram. Znam kako sam se ja osećao tada, kako mi je bilo. Ja sam namenski izabrao njima Badnje veče.

Porodica Anđelić je tražila i isplatu materijalne odštete. Topalović je ponudio dogovor:

- Ja sam musliman. Poštujem samo šerijatsko pravo. Po šerijatu ja sam vam dužan isplatiti “krvarinu”, ono što vi zovete materijalnom odštetom, ali ako to uradim ja onda moram biti slobodan čovek. Ne mogu imati dve kazne za jedno počinjeno delo - rekao je on.

Topalović je osuđen na 35 godina zatvora.

