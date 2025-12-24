"SRAMOTA ZA DRŽAVU, MOJA AJLA BI DANAS BILA ŽIVA" Tinejdžerku (19) usmrtio pijani vozač: Majka OGORČENA PRESUDOM
Nakon što je Kantonalni sud u Tuzli izrekao prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović osuđen na tri godine zatvora zbog izazivanja smrtonosne saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 19-godišnja Ajla Nuhanović iz Kalesije, njena majka Senada Nuhanović je govorila za portal Crna-Hronika.
Duboko razočaranje
U emotivnoj i dirljivoj ispovesti, Senada Nuhanović je izrazila duboko razočaranje radom institucija i odlukom suda, navodeći da porodica nije bila obaveštena niti pozvana na ročišta tokom celog sudskog postupka.
- Uništiti nečiju mladost, snove i budućnost, a dobiti tri godine? Vožnja pod uticajem droga i alkohola, takvom brzinom da je moja lepotica preminula na licu mesta, a sud donosi takvu odluku. Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o ovom procesu suđenja - rekla je Nuhanović.
Dodaje da porodica svakodnevno živi sa prazninom koju je ostavila Ajlina smrt.
- Gledamo njenu praznu sobu, odeću, diplome, pohvale... njen osmeh je ostao samo na fotografijama. Da su institucije uradile svoj posao, moja Ajla bi danas bila živa - izjavila je, ističući da presudu doživljava kao stavljanje države na stranu počinioca.
- Kako je moguće da mi kao porodica nismo ništa znali o tom procesu suđenja? Sramota za državu, vlasti i nadležne. Verujem da postoji Bog koji će mi uzvratiti svaku suzu. Molim se Svemogućem Alahu da ispravi ovu nepravdu koja je učinjena. Molim Ga da Svojom kaznom kazni i počinioca i vlasti koje su donele ovu sramotnu odluku. Sramota vas je - rekla je neutešna majka.
Prvostepena presuda
Podsećanja radi, Kantonalni sud u Tuzli, nakon što je prihvatio priznanje krivice, doneo je prvostepenu presudu kojom je Vejsil Halilović proglašen krivim za krivično delo teških krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja usled alkoholisanosti, i osuđen na tri godine zatvora.
Sud je, na osnovu člana 77. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, izrekao i meru bezbednosti zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri godine, s tim da se vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u trajanje zabrane. Nakon objavljivanja presude, okrivljeni je pušten iz pritvora.
Prema presudi, Halilović je 5. avgusta 2025. godine, oko 3:45 časova, na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, u blizini robne kuće „Omega“ u Živinicama, vozio automobil marke VW Passat pod dejstvom alkohola i opojne droge amfetamina, krećući se dvostruko većom brzinom od dozvoljene, kada je udario pešakinju Ajlu Nuhanović, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.
Sud je naveo da presuda nije pravosnažna i da stranke imaju pravo žalbe.
Majka žrtve Ajla je rekla da više ne očekuje pravdu od institucija, već, kako kaže, „od Boga, koji vidi svaku suzu i svaku nepravdu“.
