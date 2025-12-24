Slušaj vest

Dobojska policija uhapsila je muškarca Ž.N. (70) i ženu J.T. (70) iz Teslića, koji se sumnjiče da su ispred porodične kuće na području Doboja pucali iz pištolja na jednog muškarca i naneli mu povrede.

Prema prvim informacijama, Ž. N. je, dok je sa njim bila i J.T., ispalio hitac iz pištolja prema muškarcu ispred njegove porodične kuće, pri čemu ga je ranio u predelu noge.

Povređeni muškarac je odmah prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Motiv ovog napada za sada nije poznat i predmet je dalje istrage.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da im je sinoć prijavljeno da je ispred jedne porodične kuće došlo do upotrebe vatrenog oružja, prilikom čega je jedna osoba povređena.

- Preduzimanjem zakonom propisanih mera i radnji, policijski službenici su uspeli da identifikuju i uhapse počinioce ovog krivičnog dela. Povređena osoba upućena je u bolnicu “Sveti apostol Luka” u Doboju radi pružanja lekarske pomoći - navode iz Policijske uprave Doboj.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se preduzimaju mere i radnje na dokumentovanju ovog događaja.