Bosna i Hercegovina zauzela je mesto druge najkorumpiranije države u Evropi, saopštio je Transparensi Internešenel (TI) u BiH za novinsku agenciju Fena.

Kako su naveli, prema nalazima Indeksa percepcije korupcije, koji analizira percepciju korupcije u javnom sektoru, i rangira 184 zemlje na osnovu 13 nezavisnih studija i anketa stručnjaka i poslovnih subjekata, BiH je započela 2025. godinu sa najgorim rezultatom u poslednjoj deceniji.

BiH je zabeležila značajan pad rezultata i nalazi se na 114. mestu od 180 zemalja sveta i zauzela je mesto druge najkorumpiranije države u Evropi, podaci su TI u BiH.

Pojašnjeno je da se BiH našla u takvoj situaciji "zahvaljujući tome da deluje kao država u kojoj postoji privid demokratije i u kojoj je narušen integritet izbornog procesa".

"Stranke na vlasti sve otvorenije koriste prakse netransparentnog finansiranja kampanja i manipulišu pravilima izbornog procesa kupovinom glasova, zastrašivanjem i zloupotrebom javnih resursa. Ovome smo svedočili u kampanji 2024. godine, ali i na prevremenim izborima u Republici Srpskoj 2025. godine", naveli su iz TI.

Izneli su i zamerke na rad pravosuđa, koje je izloženo političkom pritisku, zbog čega uglavnom nije sposobno da procesuira i sankcioniše javne zvaničnike koji zloupotrebljavaju svoj položaj.

"U ovoj godini donosioci odluka nisu uspeli da donesu dva ključna zakona u oblasti pravosuđa koja se očekuju, a predlozi koji su trenutno u opticaju ne ispunjavaju preporuke Venecijanske komisije, prvenstveno o merama za sprečavanje sukoba interesa, transparentnosti, nezavisnosti i borbe protiv korupcije. Pa čak ni postojeće odredbe o imovinskim kartonima i interesima u pravosuđu se ne primenjuju dosledno", istakli su iz Ti u BIH.

Ocenili su da se od pravosuđa očekuju konkretne mere na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, ali takvih nerešenih afera je u ovoj zemlji je tokom ove godine bilo mnogo, a ono što ih karakteriše je da su sve višemilionske.

"Na njih pravosuđe 'glasno ćuti' ", konstatovali su iz TI u BiH.

Pobrojali su mnogobrojne afere, poput afere "Vijadukt", zbog koje je BiH izgubila više od 110 miliona konvertibilnih maraka (oko 65,5 miliona evra), kao i gubitak oko 240 miliona KM (više od 120 miliona evra) za otkup vlastitih prirodnih bogatstava RS od ruskog oligarha Rašida Serdarova.

Ukazali su i na izveštaj Pravobranilaštva BiH, koje je na zahtev Predstavničkog doma parlamenta BiH procenilo da BiH prete međunarodni sporovi čija ukupna vrednost premašuje milijardu konveribilnih maraka.

"Situacija se ne čini uopšte blistavom, pogotovo jer je reč većinom o koncesionim ugovorima u kojima druga strana apsolutno nije izvršila svoje obaveze", naveli su iz TI u BiH.

Istakli su da su brojne afere, koje su potresale javnost u BiH, ostale bez institucionalnog odgovora, ocenivši da to ne čudi, jer, kako su naglasili, BiH funkcioniše kao hibridni režim u kojem su demokratske forme i mehanizmi odgovornosti formalno uspostavljeni i to samo delom, ali je funkcionisanje sve četiri dimenzije – demokratskog procesa, procesa donošenja odluka, sistema odgovornosti i raspodele javnih resursa, snažno uslovljeno partikularnim interesima.