ITALIJANSKI MINISTAR ODBRANE U POSETI BIH Gvido Krozeto se sastao sa sarajevskim kolegom Zukanom Helezom i srpskim članom Predsedništva Željkom Cvijanović
Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto danas je stigao u posetu BiH, gde su ga dočekali ministar i zamenik ministra odbrane Zukan Helez i Aleksandar Goganović, kao i načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević.
Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da su tokom sastanka sa Krozetom u Sarajevu potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje, kao i kontinuirana i kvalitetna bilateralna saradnja u oblasti odbrane.
Helez je naveo da je razgovarano i o procesu evroatlantskih integracija BiH, dodavši da je Italija još jednom potvrdila svoju snažnu i nedvosmislenu podršku evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine.
"Posebna pažnja posvećena je razgovorima o aktivnijem učešću Italije u NATO programu DCB (Defence Capacity Building), koji je namenjen opremanju, modernizaciji i jačanju kapaciteta Oružanih snaga BIH", naglasio je Helez.
Dodao da je razgovarano i o važnoj ulozi Italije u očuvanju stabilnog bezbednosnog okruženja u BiH kroz aktivno učešće u misiji EUFOR Althea.
"Italija pruža značajnu podršku ovoj misiji, a važno je istaći da će tokom 2026. godine preuzeti komandovanje misijom EUFOR Althea, čime još jednom potvrđuje svoju snažnu posvećenost miru, bezbednosti i stabilnosti BiH i celog regiona", zaključio je Helez.
Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović napisala je na Instargramu posle sastanka sa Krosetom da kao suverenista smatra da je krajnje vreme da se BiH vrati svojim narodima i institucijama, a da se odbaci strani intervencionizam i uklone njegove štetne posledice.
"Takav pristup je definitivno prevaziđen i verujem da je u svetu sve više onih koji razumeju da je neophodno da pospremimo nered koji se u BiH nataložio poslednjih trideset godina", ocenila je Cvijanović.
Navela je da je bezbednosna situacija u BiH stabilna, a da su svi izazovi isključivo političke prirode i da se mogu se prevazići samo putem političkog dijaloga.
"Italija je jedan od najvećih i najvažnijih spoljotrgovinskih partnera Republike Srpske i Federacije BiH. Imamo zajednički interes, a to je očuvanje mira i stabilnosti u BiH i celom regionu", istakla je Cvijanović.
Dodala je da je razgovarano i o evropskom putu BiH, navodeći da će od sledeće godine Italija će biti na čelu misije EUFOR-a u BiH i da je uverena da će dobra saradnja biti nastavljena i u tom domenu.
