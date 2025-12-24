Slušaj vest

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto danas je stigao u posetu BiH, gde su ga dočekali ministar i zamenik ministra odbrane Zukan Helez i Aleksandar Goganović, kao i načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević.

Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da su tokom sastanka sa Krozetom u Sarajevu potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje, kao i kontinuirana i kvalitetna bilateralna saradnja u oblasti odbrane.

Helez je naveo da je razgovarano i o procesu evroatlantskih integracija BiH, dodavši da je Italija još jednom potvrdila svoju snažnu i nedvosmislenu podršku evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine.

"Posebna pažnja posvećena je razgovorima o aktivnijem učešću Italije u NATO programu DCB (Defence Capacity Building), koji je namenjen opremanju, modernizaciji i jačanju kapaciteta Oružanih snaga BIH", naglasio je Helez.

1/10 Vidi galeriju Gvido Krozeto, ministar odbrane Italije Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Ebrahim Noroozi/AP, FABIO FRUSTACI/ANSA

Dodao da je razgovarano i o važnoj ulozi Italije u očuvanju stabilnog bezbednosnog okruženja u BiH kroz aktivno učešće u misiji EUFOR Althea.

"Italija pruža značajnu podršku ovoj misiji, a važno je istaći da će tokom 2026. godine preuzeti komandovanje misijom EUFOR Althea, čime još jednom potvrđuje svoju snažnu posvećenost miru, bezbednosti i stabilnosti BiH i celog regiona", zaključio je Helez.

Zikan Helez Foto: Printscreen/Facebook

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović napisala je na Instargramu posle sastanka sa Krosetom da kao suverenista smatra da je krajnje vreme da se BiH vrati svojim narodima i institucijama, a da se odbaci strani intervencionizam i uklone njegove štetne posledice.

"Takav pristup je definitivno prevaziđen i verujem da je u svetu sve više onih koji razumeju da je neophodno da pospremimo nered koji se u BiH nataložio poslednjih trideset godina", ocenila je Cvijanović.

1/11 Vidi galeriju Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Instagram/zeljka.cvijanovic, EPA Amer Kajmovic

Navela je da je bezbednosna situacija u BiH stabilna, a da su svi izazovi isključivo političke prirode i da se mogu se prevazići samo putem političkog dijaloga.

"Italija je jedan od najvećih i najvažnijih spoljotrgovinskih partnera Republike Srpske i Federacije BiH. Imamo zajednički interes, a to je očuvanje mira i stabilnosti u BiH i celom regionu", istakla je Cvijanović.

Dodala je da je razgovarano i o evropskom putu BiH, navodeći da će od sledeće godine Italija će biti na čelu misije EUFOR-a u BiH i da je uverena da će dobra saradnja biti nastavljena i u tom domenu.