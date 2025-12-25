Slušaj vest

Osnovni sud u Doboju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva protiv 41-godišnjeg Dražena Č. iz okoline tog grada, kojeg terete za dugoročno nasilje nad roditeljima. Prema navodima tužilaštva, tokom jednog od napada fizički je nasrnuo na roditelje, a njegov otac je u tim okolnostima preminuo usled infarkta.

Optužnicom mu se stavlja na teret krivično delo nasilje u porodici, jer je, kako se navodi, drskim i bezobzirnim ponašanjem duže vreme ugrožavao fizički i psihički integritet majke i oca.

Prema optužnici, 3. novembra ove godine, pod dejstvom alkohola, Dražen Č. je ušao u kuću i započeo raspravu s majkom u kuhinji, tokom koje ju je vređao i psovao. Nakon verbalnog sukoba, fizički ju je napao, udarivši je više puta po glavi, piše Avaz.

Njegov otac, koji je u tom trenutku ležao na kauču, ustao je kako bi zaštitio suprugu, ali je i sam postao meta napada. Optuženi ga je udarao po glavi, nanevši mu povrede, dok je majka pokušavajući da ih razdvoji zadobila udarce u lice i podlive na rukama nakon što je pala.

U nastavku sukoba, Dražen Č. je, prema navodima optužnice, papučama udarao oca po glavi, dok je majku nastavio odgurivati. U jednom trenutku otac je, braneći se, ugrizao sina za palac, a ubrzo nakon toga mu je pozlilo i izgovorio je "ovo je kraj".

Nakon što je napad prestao, majka i ćerka, koja je svemu prisustvovala, iznele su oca na terasu kako bi došao do vazduha, ali su ubrzo shvatile da ne daje znakove života. Utvrđeno je da je u međuvremenu doživeo srčani udar, nakon čega je telo vraćeno u kuću.

Iako je u početku bio uhapšen zbog sumnje na ubistvo, obdukcija je pokazala da je uzrok smrti infarkt, pa mu se na teret stavlja krivično delo nasilja u porodici. Osnovni sud u Doboju produžio mu je pritvor, koji može trajati najduže godinu dana od dana potvrđivanja optužnice.