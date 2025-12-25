Slušaj vest

Na području Pazarića već četiri dana traga se za Goranom Ramovićem (19), čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Hadžići.

Porodica nestalog mladića uputila je apel svim građanima koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju.

Kako je za medije kazala njegova majka Dragana Ković, Goran je nestao oko 9 sati ujutro, nakon čega mu se gubi svaki trag.

- Samo da je zdrav i živ. Izašao je negde svojevoljno. Nosio je belu duksericu, crnu trenerku i crne patike - rekla je njegova majka.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je prijava o nestanku zaprimljena i da policija postupa po slučaju.

Porodica i nadležne institucije mole sve građane koji su Gorana videli ili imaju korisne informacije da se jave najbližoj policijskoj stanici ili Operativnom centru MUP-a KS.