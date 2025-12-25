Slušaj vest

U Sarajevu je danas uhapšen dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović i glavna prosvetna inspektorka Dalila Hakalović, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.Ajanović se tereti da je počinio krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, dok se Dalila Hakalović tereti da je počinila krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja.

Dodaje se da su istragom obuhvaćene i ministarka Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Adna Mesihović i njena pomoćnica Dženita Viteškić, koje se terete za krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja.

Kako je saopštilo tužilaštvo, dekan Stomatološkog se tereti da je zajedno sa ostalim osumnjičenim osobama sebi obezbedio nezakinito produženje mandata i koristio prijateljske veze sa ministarkom kako ne bi bio raspisan konkurs za dekana.

