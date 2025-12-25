Slušaj vest

Roditelj iz Bijeljine objavio je na društvenim mrežama da je juče imao, kako tvrdi, neprijatno iskustvo na Pedijatrijskom odeljenju Doma zdravlja Bijeljina, tvrdeći da lekari nisu hteli da pregledaju njegovo šestogodišnje dete bez prethodne uplate participacije.

Kako je naveo u svojoj objavi, dete je već dan ranije pregledano i poslato na kućno lečenje, sa preporukom da se vrati ako mu se zdravstveno stanje pogorša.

Prema rečima oca, dete je imalo visoku temperaturu i respiratorne probleme, te je odjurio u bolnicu bez novčanika i dokumentacije.

- Rekli su da ne mogu da pregledaju dete jer se leči u Banjaluci, a ne u Bijeljini. Tražili su da prvo platim pregled, iako sam rekao da ću otići kući po novac, samo da bi dete moglo da se pregleda - rekao je on, dodajući da je morao da ode iz bolnice po novac da bi se pregled izvršio.

Naglašava da mu količina novca nije bila problem, već, kako kaže, briga za građane koji nisu u mogućnosti da odmah plate zdravstvene usluge.

- Pregled je koštao 40 KM (oko 2.500 dinara), ali se pitam šta rade ljudi koji nemaju taj novac - rekao je otac u svom govoru.

Roditelj tvrdi da je dete u tom trenutku imalo temperaturu od 39–40 stepeni.