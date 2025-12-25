Slušaj vest

U tuzlanskom naselju Irac večeras se desila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen pešak.

Iz Operativnog centra MUP-a TK rekli su da se nesreća desila oko 20.10 sati i da je povređen 14-godišnji pešak.

"Vozač se udaljio s lica mesta. Uviđaj su uradili policijski službenici PU Tuzla, a povređeno lice je prebačeno na UKC Tuzla. Utvrđuje se se stepen povreda", rekli su iz Operativnog centra za "Avaz".

Još uvek traje potraga za nepoznatim vozačem.

Kurir.rs/Avaz

