Bosna i Hercegovina
AUTOM UDARIO DEČAKA (14), PA POBEGAO S MESTA NESREĆE: Saobraćajna nesreća u tuzlanskom naselju, maloletnik prebačen na UKC Tuzla! U toku potraga za vozačem
Slušaj vest
U tuzlanskom naselju Irac večeras se desila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen pešak.
Iz Operativnog centra MUP-a TK rekli su da se nesreća desila oko 20.10 sati i da je povređen 14-godišnji pešak.
"Vozač se udaljio s lica mesta. Uviđaj su uradili policijski službenici PU Tuzla, a povređeno lice je prebačeno na UKC Tuzla. Utvrđuje se se stepen povreda", rekli su iz Operativnog centra za "Avaz".
Još uvek traje potraga za nepoznatim vozačem.
Kurir.rs/Avaz
Reaguj
Komentariši