U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu juče je održano ročište u predmetu protiv optuženog Ivana Divljana koji se tereti da je ubio Aleksandra Tomića 13. januara 2025. godine u Palama.

U sudnici su saslušana tri svedoka, inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su bili na terenu kada je telo pronađeno, kada je vršena ekshumacija i koji su napravili službene zabeleške.

Supruga prijavila nestanak

Inspektori su istakli kako je Tomićeva supruga prijavila njegov nestanak, i da su se motoristi aktivirali oko potrage za njim.

Rečeno je i da su u mestu Careve Vode pronađeni otisci krvi, automobila kao i naočale preminulog Aleksandra. Dodali su kako su prolazili uskom stazom koja vodi ka proširenju, a na tom mestu su uočili da je zemlja prekopana.

Po nalogu Tužilaštva dobili su nalog o izvršenju ekshumacije. Inspektori su istakli kako je Aleksandar pronađen nag.

Na drugom lokalitetu, na putu koji vodi ka Jahorini pronađeni su otisci cipela, gde su neki predmeti navodno bili spaljeni, te je pronađen deo nekog automobila. Ti dokazi navodno bi se mogli dovesti u vezu s ovim krivičnim delom.

Aleksandar Tomić Foto: Instagram

Saslušanje svedoka

Ročištu je prisustvovao i optuženi Divljan uz prisustvo branioca Veljka Čivše. Divljan se branio šutnjom. Na narednom ročištu, koje je zakazano 22. januara 2026. godine, trebalo bi biti nastavljeno saslušanje svedoka. Divljan je smješten u KPZ-u u Kuli.

Sadržaj optužnice

Optužnicom se Ivanu Divljanu stavlja na teret da 13. 1. 2025. godine, u noćnim satima, u mestu Careve Vode, opština Pale, s umišljajem, na podmukao način lišio života A. T. iz Pala, tako što se svojim vozilom marke Audi A6, dovezao u Ul. Ćirila i Metodija ispred porodične kuće T. A., sa kojim je bio u prijateljskim odnosima zbog poslovne saradnje, nakon čega je T. A. ušao u njegovo vozilo i seo na mjesto suvozača, potom su se uputili ulicom Srpskih ratnika u pravcu mesta Careve Vode i dolaskom na navedeni lokalitet isti je parkirao svoje vozilo na zemljanu površinu pored lokalnog puta, sa desne strane, posmatrano iz pravca Pala, nakon čega su izašli iz vozila.

Divljan je, iskoristivši poverenje T. A., a u trenutku kada on to nije očekivao, upotrebom podesnog alata, snažno ga udario u predelu leve strane glave, zahvatajući lijevu ušnu školjku, spoljašnji ugao levog oka i lijevu stranu nosa, svestan da će jačinom takvog udarca usmerenog u pravcu glave T. A. nastupiti smrt istog, a što je i hteo, pa je T. A. od siline udarca zadobio povrede u vidu razorenja vitalno važnih moždanih centara i pritiska na mozak od krvi izlivene unutar lobanjske šupljine od kojih povreda je nastupila smrt istog neposredno nakon povređivanja, da bi potom s tela T. A. skinuo sve odevne predmete i obuću, te je telo zakopao u zemlju na dubini od oko 0,30 m, nakon čega se istim vozilom udaljio sa lica mesta.