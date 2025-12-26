"SAD ĆEŠ VIDETI, ETO ME SA PUŠKOM, SVE ĆU VAS POBITI": Muškarac pretio bivšoj tašti
Nakon sprovedene istrage, Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv M. R., koji se tereti da je počinio krivično delo nasilja u porodici ili porodičnog nasilja.
Optužnica tereti M. R. da je 20. maja 2024. godine, oko 50 minuta posle ponoći, svestan protivpravnosti svog dela, koje je nameravao da izvrši, upotrebom nasilja, preteći napadom na život i telo, ugrozio duševni mir člana svoje porodice.
Telefonom je pozvao svoju bivšu taštu R. B., koja se u tom trenutku nalazila u svojoj kući na Palama.
Tom prilikom joj je tokom razgovora uputio ozbiljnu pretnju po život, rekavši joj: „E, sad ćete videti, eto mene sa puškom, sve ću vas pobiti“.
- To je kod R. B. izazvalo osećaj straha i ugroženosti po lični život, te je na taj način, upotrebom nasilja, ugrozio duševni mir člana svoje porodice, navodi se u optužnici.
